Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında "kız isteme" nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Şeyh Şamil Mahallesi Urfa Bulvarı'nda iki grup, daha önce kız isteme meselesi yüzünden tartıştı.
Taraflar arasından yaşanan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da Kız İsteme Kavgası: 2 Yaralı - Son Dakika
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