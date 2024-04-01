Diyarbakır'da itfaiye eri halat yardımıyla inmeye çalışırken düşerek yaralandı

Diyarbakır'da korkutan yangın: İtfaiye eri yangın hortumuyla metrelerce yükseklikten inmeye çalışırken düşerek yaralandı
-O anlar kamerada
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 11 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın arasında kalan iki itfaiye erinden biri kendini aşağı bırakırken yere çakılıp ağır yaralandı. O anlar kameralara yansıdı. Yangın saatler sonra kontrol altına alınırken, diğer İtfaiye eri dumandan etkilenmiş halde kurtarıldı.
Yangın, merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Baba Tahir Caddesi'ndeki bir sitenin D Blok'u çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın bina sakinleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını güçlükle kontrol altına almaya çalışırken, itfaiye erlerinden Halil Eskimiş ve Cengiz Oruç çatıda alevler arasında mahsur kaldı.
Alev topuna dönen çatıda itfaiye erlerinden Halil Eskimiş yangın hortumuna tutunarak aşağı inmeye çalışırken dengesini kaybedip yere çakıldı. Olay yerindeki sağlık ekipleri, itfaiye erini ilk müdahalesinin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Yangın uzun uğraş kontrol altına alınırken, diğer itfaiye eri Cengiz Oruç ise ekiplerin yardımıyla çatıdan indirildi. Eskimiş'in hastanedeki tedavi sürüyor.
Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
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