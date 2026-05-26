Diyarbakır'da Kurban Bayramı İçin 15 Bin Güvenlik Görevlisi
Diyarbakır'da Kurban Bayramı İçin 15 Bin Güvenlik Görevlisi

26.05.2026 11:01
Kurban Bayramı'nda Diyarbakır'da 15 bin 960 güvenlik görevlisi sahada olacak. Huzur için tedbirler alındı.

Diyarbakır Valiliği, Kurban Bayramı boyunca toplam 15 bin 960 güvenlik görevlisinin sahada çalışma yürüteceğini duyurdu.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamda, "Kurban Bayramı süresince vatandaşlarımızın bayramı huzur, güven ve sevinç içerisinde geçirebilmesi amacıyla güvenlik, ulaşım ve sağlık hizmetleri başta olmak üzere tüm kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için Valiliğimizce gerekli tedbirler alınmıştır. Bayram boyunca ilgili kurumlarımız koordinasyon içerisinde görev yapacak, vatandaşlarımızın güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması için kapsamlı çalışmalar yürütülecektir. Bu kapsamda bayram boyunca Emniyet Müdürlüğümüzün görev alanında trafik ekipleri, asayiş timleri, yaya devriyeler ve yunus ekiplerinden müteşekkil, helikopter ve dronlarla da desteklenecek toplam 5 bin 767 personel görev alacaktır. Jandarma sorumluluk bölgesinde ise bayram boyunca 118 noktada toplam 13 bin 193 personel, 1 İHA, 144 dron ve çok sayıda asayiş, komando ve uygulama timi görev başında olacaktır. Şehir giriş-çıkışları ve ana güzergahlarda denetimler artırılarak trafik güvenliği en üst seviyede sağlanacaktır. Bin 620 sağlık personeli ve 119 ambulans ile acil sağlık hizmetleri 7 gün 24 saat vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır. Bayram sevincimizi güven ve huzur ortamında hep birlikte yaşayabilmek adına tüm vatandaşlarımızdan trafik kuralları başta olmak üzere alınan tedbirlere hassasiyetle uymalarını önemle rica ediyoruz" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
