Diyarbakır'da Kurşunlama Olayına 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kurşunlama Olayına 4 Şüpheli Yakalandı

Diyarbakır\'da Kurşunlama Olayına 4 Şüpheli Yakalandı
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Kayapınar ve Bağlar'da yaralama olaylarına karışan 4 şüpheli silahlarla birlikte gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ve Bağlar ilçelerinde kurşunlama ve yaralama olaylarına karışan 4 şüpheli silahlarla birlikte yakalandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce suçla mücadele, suçun önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; 05.08.2026 tarihinde Kayapınar ve Bağlar ilçelerinde 4 farklı kurşunlama ve yaralama olayına karıştıkları tespit edilen M.Z.K., B.E., S.B. adlı şüpheliler ile suça sürüklenen çocuk K.S.Y. yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı av tüfeği, 1 adet havalı tabanca, 2 adet şarjör ve 2 adet 9x19 mm çapında fişek ele geçirilmiştir. Şüpheliler ve suça sürüklenen çocuk hakkındaki adli işlemler devam etmektedir" denildi.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Güvenlik, 3. Sayfa, Bağlar, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da Kurşunlama Olayına 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Kurşunlama Olayına 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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