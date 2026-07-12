Diyarbakır\'da Kuru Ot Yangını

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, kuru otların tutuşması ile yangın çıktı. Alevlerin metrelerce yükselip geceyi gündüze çevirdiği yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay dün gece saatlerinde Kayapınar ilçesi Mezopotamya Bulvarı üzerinde bulunan arazide meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kurumuş otlar tutuştu. Alevler rüzgarın da etkisi ile geniş bir alana yayıldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin metrelerce yükselip geceyi gündüze çevirdiği yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR