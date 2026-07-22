Diyarbakır\'da Kuru Ot Yangını Paniğe Neden Oldu

Diyarbakır'da kuru otların bulunduğu alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler, evlere sıçramadan söndürüldü.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi'nde kuru otların bulunduğu alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR