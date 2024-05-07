Diyarbakır\'da Kuyumcuya Saldırı: Şüpheliler Darp Edip Kaçtı

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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde girdikleri kuyumcuda 100 dolar bozmak isteyen 2 şahıs, iş yeri sahibini darp ederek kaçtı. Şüphelilerin kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Bağcılar Mahallesi Yenihal 2. Cadde'de bir kuyumcuya gelen 2 şahıs, 100 dolar bozmak istedikleri sırada henüz bilinmeyen nedenle iş yeri sahibi E.T.'yi (52) darp etti. Şüpheliler, bağrışma üzerine olay yerinde beklettikleri araçla kaçtı. Şüphelilerin kaçma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından kentteki özel bir hastaneye sevk edildi.

Polis kaçan şüphelilerin aracını tespit ederken, yaralı E.T.'nin ise hastaneden taburcu edildiği öğrenildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. - DİYARBAKIR