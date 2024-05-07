Diyarbakır'da Kuyumcuya Saldırı: Şüpheliler Darp Edip Kaçtı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kuyumcuya Saldırı: Şüpheliler Darp Edip Kaçtı

Diyarbakır\'da Kuyumcuya Saldırı: Şüpheliler Darp Edip Kaçtı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde girdikleri kuyumcuda 100 dolar bozmak isteyen 2 şahıs, iş yeri sahibini darp ederek kaçtı. Şüphelilerin kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Yaralı iş yeri sahibi hastaneye kaldırıldı ve şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

07.05.2024 14:54  Güncelleme: 14:56
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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde girdikleri kuyumcuda 100 dolar bozmak isteyen 2 şahıs, iş yeri sahibini darp ederek kaçtı. Şüphelilerin kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Bağcılar Mahallesi Yenihal 2. Cadde'de bir kuyumcuya gelen 2 şahıs, 100 dolar bozmak istedikleri sırada henüz bilinmeyen nedenle iş yeri sahibi E.T.'yi (52) darp etti. Şüpheliler, bağrışma üzerine olay yerinde beklettikleri araçla kaçtı. Şüphelilerin kaçma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından kentteki özel bir hastaneye sevk edildi.

Polis kaçan şüphelilerin aracını tespit ederken, yaralı E.T.'nin ise hastaneden taburcu edildiği öğrenildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Bağlar, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Kuyumcuya Saldırı: Şüpheliler Darp Edip Kaçtı - Son Dakika

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