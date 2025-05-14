Diyarbakır'da Lise Öğrencisi Kazada Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da lise öğrencisini hayattan koparan kaza güvenlik kamerasında

Trafik kazasında hayatını kaybeden lise öğrencisi için arkadaşları adalet istedi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde otomobil çarpması sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisinin kaza anı görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı. Arkadaşları yürüyüş yaparak adalet istedi.

6 Mayıs'ta ilçenin Mahabad Bulvarı'nda iddiaya göre, makas atarak ilerleyen 16 yaşındaki sürücü, 17 yaşındaki lise öğrencisi Kübra Sofioğlu'na çarptı. Sofioğlu, ağır yaralı olarak sevk edildiği Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kayapınar Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisi Kübra Sofioğlu, arkadaşları tarafından hayatını kaybettiği yerde anıldı. Öğrenciler, Sofioğlu'nu hayattan koparan sürücünün cezası kalmaması için adalet istedi.

Öte yandan, Sofioğlu'nu hayattan koparan kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Sofioğlu, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada süratle gelen cipin çarpıp sürüklediği görüldü.