Diyarbakır'da Makas Atan Sürücüye Ceza

Diyarbakır'da makas atan sürücüye 14 bin lira cezai işlem uygulanarak ehliyetine el konuldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde makas atan otomobil sürücüsüne 14 bin 413 lira cezai işlem uygulanarak ehliyetine geçici süreliğine el konuldu.

3 Mayıs'ta sosyal medyada görüntüleri bulunan, Mezopotamya Bulvarı'ndan Fırat Bulvarı kavşağından Musa Anter Caddesi istikametine makas atan otomobil sürücüsü M.F.İ tespit edildi. Araç sürücüsüne 2918 sayılı KTK' nın 46/2-g (makas atmak), 73/a (araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak), 56/1-a (Kavşak içerisinde şerit değiştirme),47/1-d (Yönetmelikte bulunan diğer hususlara uymamak) ve 30/1-b (Cam filmi) maddelerine istinaden toplamda 14 bin 413 TL ceza işlem uygulanıp sürücü belgesi KTK'nın 45'inci maddesine istinaden geçici süre ile geri alındı. Sürücü, polis merkezine götürülerek adli işlemler başlatıldı