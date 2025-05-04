Diyarbakır'da Makas Atan Sürücüye Ceza - Son Dakika
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Diyarbakır'da Makas Atan Sürücüye Ceza

Makas atan sürücüye 14 bin 413 lira ceza kesildi, ehliyetine el konuldu.

04.05.2025 17:35
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Diyarbakır'da makas atan sürücüye 14 bin lira cezai işlem uygulanarak ehliyetine el konuldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde makas atan otomobil sürücüsüne 14 bin 413 lira cezai işlem uygulanarak ehliyetine geçici süreliğine el konuldu.

3 Mayıs'ta sosyal medyada görüntüleri bulunan, Mezopotamya Bulvarı'ndan Fırat Bulvarı kavşağından Musa Anter Caddesi istikametine makas atan otomobil sürücüsü M.F.İ tespit edildi. Araç sürücüsüne 2918 sayılı KTK' nın 46/2-g (makas atmak), 73/a (araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak), 56/1-a (Kavşak içerisinde şerit değiştirme),47/1-d (Yönetmelikte bulunan diğer hususlara uymamak) ve 30/1-b (Cam filmi) maddelerine istinaden toplamda 14 bin 413 TL ceza işlem uygulanıp sürücü belgesi KTK'nın 45'inci maddesine istinaden geçici süre ile geri alındı. Sürücü, polis merkezine götürülerek adli işlemler başlatıldı

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Makas Atan Sürücüye Ceza - Son Dakika

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