Diyarbakır'da Mangal Faciası: 1 Ölü - Son Dakika
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Diyarbakır'da Mangal Faciası: 1 Ölü

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Diyarbakır'da ısınmak için mangal bırakan yaşlı çiftin evinde bir kişi karbonmonoksit zehirlenmesinden öldü.

09.11.2024 09:37
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Diyarbakır'da ısınmak için eve mangal bırakan çiften bir kişi hayatını kaybetti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde ısınmak için evin için mangal bırakan yaşlı çiften bir kişi hayatını kaybetti.

Şirinevler Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan iki katlı evin alt katında kalan 80 yaşındaki çift, ısınmak evin için mangal bıraktı.

Dedelerini kontrol etmek içine alt kata inen torunları, kapının açılmaması üzerine camı kırarak içeri girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Senem Akyıl'ın karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Durumu ağır olan Mustafa Akyıl ise hastaneye sevk edildi.

Cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Mangal Faciası: 1 Ölü - Son Dakika

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