Diyarbakır'da midelerinde 780 gram metamfetaminle yakalanan 2 yabancı uyruklu tutuklandı
Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, yurt dışından uyuşturucu getireceği tespit edilen 2 yabancı uyruklu şüphelinin midelerinde 112 kapsül halinde 780 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diyarbakır'da midelerinde 112 kapsül halinde toplam 780 gram metamfetamin ele geçirilen 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti ile mücadele kapsamında önceki gün gerçekleştirilen operasyonlarda; yurt dışından ülkeye uyuşturucu madde getireceği tespit edilen yabancı uyruklu 2 şahsın yapılan kontrollerinde, uyuşturucu maddeleri yutmak suretiyle midelerinde taşıdıkları tespit edildi. Gerçekleştirilen muayenelerinde 112 kapsül halinde toplam 780 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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