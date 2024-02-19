Diyarbakır'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 kişi hafif yaralandı

Diyarbakır\'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 kişi hafif yaralandı

Diyarbakır'ın Merkez Kayapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 47 AN 690 plakalı minibüs ile 34 EV 8448 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil içinde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

19.02.2024 17:12
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Diyarbakır'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Merkez Kayapınar ilçesi Mahabat Bulvarı'nda 47 AN 690 plakalı Ford marka minibüs ile 34 EV 8448 plakalı otomobil çarpıştı.

Otomobil içinde yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
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