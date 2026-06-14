Diyarbakır'da Motosiklet Yangını - Son Dakika
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Diyarbakır'da Motosiklet Yangını

Diyarbakır\'da Motosiklet Yangını
14.06.2026 15:43
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Kayapınar'da seyir halindeki motosiklet bilinmeyen bir nedenle alev aldı, itfaiye yangını söndürdü.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde seyir halindeki motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde bulunan 3'üncü sanayi sitesi arkasında meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü motosikleti bulunduğu yerde bırakırken, araç bir anda alev topuna döndü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın devam ederken araçların motosikletin yanından geçmesi faciaya davetiye çıkardı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da Motosiklet Yangını - Son Dakika

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