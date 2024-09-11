Narin Güran cinayetinde muhtar tutuklandı

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Diyarbakır'da Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan Taşvantepe Mahallesi Muhtarı Salim Güran, görevden uzaklaştırıldı.

Merkez Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolan ve 19 gün sonra 8 Eylül'de yapılan arama çalışmalarında cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor.

Narin'in kaybolduğu sürede gözaltına alındıktan sonra 2 Eylül'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanan amca Salim Güran, Tavşantepe Mahalle muhtarlığı görevinden Bağlar Kaymakamlığı tarafından uzaklaştırıldı. - DİYARBAKIR