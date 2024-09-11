Narin Güran cinayetinde muhtar tutuklandı

Diyarbakır'da Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan Taşvantepe Mahallesi Muhtarı Salim Güran, görevden uzaklaştırıldı.
Merkez Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolan ve 19 gün sonra 8 Eylül'de yapılan arama çalışmalarında cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor.
Narin'in kaybolduğu sürede gözaltına alındıktan sonra 2 Eylül'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanan amca Salim Güran, Tavşantepe Mahalle muhtarlığı görevinden Bağlar Kaymakamlığı tarafından uzaklaştırıldı. - DİYARBAKIR
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