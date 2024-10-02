Diyarbakır'da Narko-Terör Operasyonu: 1 Ölü - Son Dakika
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Diyarbakır'da Narko-Terör Operasyonu: 1 Ölü

Lice'de düzenlenen narko-terör operasyonunda güvenlik güçleriyle çatışmada 1 kişi öldü.

02.10.2024 15:05
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen narko-terör operasyonunda güvenlik güçlerinin dur ihtarına ateş ile karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada 1 kişi öldü.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada Lice ilçesine bağlı kırsal Güldiken Mahallesinde düzenlenen narko-terör operasyonunda güvenlik güçleriyle 2 şüpheli arasında çatışma çıktığı bildirildi. Bir kişinin öldüğü çatışmaya ilişkin yapılan açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2 Ekim 2024 tarihinde Lice ilçesi Güldiken Mahallesinde narko-terör operasyonu gerçekleştirilmiştir. Operasyon sırasında gece 03.50 sularında 2 şüpheli şahıs tespit edilmiş, güvenlik güçlerinin dur ihtarına şahıslar ateş ederek karşılık vermişlerdir. Kısa süreli bir çatışma yaşanmıştır. Yapılan incelemede üzerinde arazi kamuflaj kıyafeti olan ve AK-47 Kalaşnikof silahına sahip bir şahsın öldüğü tespit edilmiştir. Ayrıca şahsın yakınında 4 çuval içerisinde 120 kilogram kubar esrar olarak nitelendirilen uyuşturucu madde bulunmuştur. Kaçan diğer şahısla ilgili arama faaliyetleri devam etmekte olup, konuyla ilgili adli tahkikat sürece başlatılmıştır" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Narko-Terör Operasyonu: 1 Ölü - Son Dakika

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