Diyarbakır'da 'Narko-Hançer Operasyonu'nda 6 aranan şahıs yakalandı, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde "Narko-Hançer Operasyonu"da 6 aranan şahıs yakalanırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde merkez Bağlar İlçesi Muradiye Mahallesi dün gece ablukaya alındı. Mahallede bulunan 2 cadde ve 16 sokak, 20.00-23.30 saatleri arasında giriş-çıkışlara kapatıldı.
Sokak satıcılarına, metruk binalara, umuma açık yerlere ve bildirilen ihbarlara yönelik olarak 300 polisle hem sabit hem de seyyar şekilde yapılan şok uygulamada; birden çok silah ve av tüfeği, münferit miktarda ve türde uyuşturucu, uyarıcı madde ele geçirildi.
6 aranan şahıs yakalanırken, 3 şahıs uyuşturucu madde ticareti yapma şüphesiyle gözaltına alındı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da Narkotik Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika
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