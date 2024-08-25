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Diyarbakır'da odun deposunda çıkan yangın söndürüldü

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde odun deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipler tarafından söndürüldü.

Merkez Yenişehir ilçesi Dicle Mahallesi 320. Sokak'ta bir eve ait odun deposunda henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye erleri tarafından söndürüldü.