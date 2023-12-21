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Diyarbakır'da okulda gıda zehirlenmesi şüphesi - Son Dakika
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Diyarbakır'da okulda gıda zehirlenmesi şüphesi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Çelebi Eser İmam Hatip Ortaokulu'nda Yerli Malı Haftası etkinliğinde çok sayıda öğrencinin karın ağrısı şikayetinde bulunmasıyla gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine duruldu. Öğrenciler, etkinlikte tüketilen gıdalar nedeniyle rahatsızlandı ve ambulanslar çağrıldı. Öğrencilerin kontrolleri yapılarak gıda zehirlenmesi olup olmadığı araştırılıyor.

Diyarbakır\'da okulda gıda zehirlenmesi şüphesi
21.12.2023 - 23:48,
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Diyarbakır'da okulda gıda zehirlenmesi şüphesi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Çelebi Eser İmam Hatip Ortaokulu'nda Yerli Malı Haftası etkinliğinde çok sayıda öğrencinin karın ağrısı şikayetinde bulunmasıyla gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine duruldu.

Merkez Bağlar ilçesinde bulunan Çelebi Eser İmam Hatip Ortaokulu'nda Yerli Malı Haftası çerçevesinde etkinlik düzenlendi. Öğrenciler, etkinlikte getirilen gıdaları tüketmeleri üzerine rahatsızlandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine okula ambulanslar sevk edildi. Öğrenciler, karın ağrısı şikayetinde bulunmaları üzerine gıda zehirlenmesi şüphesiyle kontrolleri yapıldı.

Kaynak: İHA
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Diyarbakır, Çelebi, Bağlar, Güvenlik, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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