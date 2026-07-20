Diyarbakır’da Otluk Alanda Yangın

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde otluk alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile alevler büyük bir alana yayıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda 400 hektarlık alanın yandığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - DİYARBAKIR