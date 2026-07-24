Diyarbakır\'da Otluk Alanda Yangın

Diyarbakır'da otluk alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Siverek Caddesi üzerinde meydana geldi. Kurumuş otların bulunduğu arazide henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanlar gökyüzünü kaplarken haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.