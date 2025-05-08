Diyarbakır\'da Oto Saldırısı: Çöplerle Olay

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir şahıs, çöpleri yola dağıtıp yoldan geçen bir otomobile saldırdı.

İlçenin Huzurevleri Mahallesi'nde kimliği belirlenemeyen bir şahıs, önce çöpleri dağıttı, sonra yoldan geçen bir otomobilin kapısını açmaya çalışıp saldırmak istedi. Otomobil sürücüsü hızla olay yerinden uzaklaşırken başka bir otomobilin sürücüsü ise geri giderek şahıstan uzaklaşmaya çalıştı. Şahsın tüm bu anları bir daireden cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - DİYARBAKIR