Diyarbakır'da Otomobil Alev Aldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Otomobil Alev Aldı

Diyarbakır\'da Otomobil Alev Aldı
11.06.2026 16:57
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Seyir halindeki otomobil alev alarak kullanılamaz hale geldi, can kaybı yok.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde seyir halindeki otomobil alev topuna dönerek kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Yenişehir ilçesi Gürdoğan Mahallesi'nde seyir halindeki otomobil alev almaya başladı. Sürücü, otomobilden inip durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye erleri tarafından söndürülürken otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Yangında etkilenen olmadığı öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da Otomobil Alev Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Eftal Murat Fazlıoğlu Eftal Murat Fazlıoğlu:
    arabaların elektrik sistemlerinde sorun varsa bu tehlike her an ortaya çıkabilir kimse güvende değil yollarda böyle olaylar artıyo 0 0 Yanıtla
  • Zeliha Sanal Zeliha Sanal:
    geçen ay benim de arabanın motor kısmından bi tuhaf ses gelmeye başlamıştı çok korkmuştum o an çünkü bu tarz şeyler tahmin etmek imkansız gibiydi neyse ki mekanikçiye götürdüm ve hiçbir şey olmadı ama bu haberi okuyunca aklıma geldi yine de böyle şeyler olabiliyor insanı sürüyor gerçekten 0 0 Yanıtla
  • Alper Tv Alper Tv:
    bu kadar sıcakta araçların bakımına dikkat etmek lazım yoksa çevre de kirleniyor hem de insanlar tehlikede kalıyo 0 0 Yanıtla
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