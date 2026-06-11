Diyarbakır\'da Otomobil Alev Aldı

Zeliha Sanal:

geçen ay benim de arabanın motor kısmından bi tuhaf ses gelmeye başlamıştı çok korkmuştum o an çünkü bu tarz şeyler tahmin etmek imkansız gibiydi neyse ki mekanikçiye götürdüm ve hiçbir şey olmadı ama bu haberi okuyunca aklıma geldi yine de böyle şeyler olabiliyor insanı sürüyor gerçekten