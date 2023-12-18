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Diyarbakır'da otomobil çöp kamyonuna çarptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da otomobil çöp kamyonuna çarptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çöp kamyonuna arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumları ciddiyetini koruyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır\'da otomobil çöp kamyonuna çarptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
18.12.2023 - 11:49,
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde otomobilin çöp kamyonuna arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ergani ilçesi kırsal Aşağı Kuyulu Mahallesi'nde meydana geldi. Hacı Şeker kontrolündeki 21 DZ 506 plakalı Tofaş marka otomobil, Ergani'den Diyarbakır istikametine doğru seyir halindeki plakası öğrenilemeyen çöp kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil içindeki sürücü Hacı Şeker, Mehmet Şeker, Mehmet Avşar ve Murselin Avşar yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Mehmet Avşar ve Murselin Avşar hayatını kaybetti. Yaralı Hacı Şeker ile Mehmet Şeker'in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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Mehmet Şeker, Diyarbakır, Tofaş, Son Dakika

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