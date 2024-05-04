Diyarbakır'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Bismil Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

04.05.2024 16:20
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Diyarbakır'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Keberli köyü mevkisinde R.O idaresindeki 34 HJB 714 plakalı otomobil ile M.Ş. idaresindeki 72 EL 998 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada, iki sürücüde yaralandı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Bismil Devlet Hastanesine sevk edildi.

R.O'nun hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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