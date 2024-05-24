Diyarbakır\'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

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Diyarbakır'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Geyiktepe Mahallesi'nde 34 DDS 608 plakalı Volkswagen marka otomobil ile 23 HS 709 plakalı minibüs çarpıştı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. 1'i ağır 4 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR