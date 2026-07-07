Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Talaytepe Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'nda sürücülerinin direksiyon hakimiyetini iki otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerime olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3. Sayfa › Diyarbakır'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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