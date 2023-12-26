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Diyarbakır'da otomobil şarampole devrildi, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da otomobil şarampole devrildi, 5 kişi yaralandı

Diyarbakır-Bismil kara yolunda meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır\'da otomobil şarampole devrildi, 5 kişi yaralandı
26.12.2023 - 10:09,
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Diyarbakır'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilim şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Diyarbakır-Bismil kara yolunda A.A. yönetimindeki 34 DJV 761 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile otomobil içerisindeki 4 kişi yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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Diyarbakır, Jandarma, İtfaiye, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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