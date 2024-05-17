Diyarbakır'da otomobilin çarptığı kız hayatını kaybetti
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde otomobilin çarptığı kız, 6 gün sonra hayatını kaybetti.
11 Mayıs'ta Erzincan'a hayvanlarını yaylaya götürmek için Çermik ilçesinden tır ile yola çıkan aile, Ergani- Elazığ Yolu'nda bir dinlenme tesisinde mola vermişti. Daha sonra tıra doğru giden ailenin kızlarından Büşra Karatoprak (17), M.D idaresindeki 34 EAT 650 plakalı otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklenerek ağır yaralanmıştı.
Karatoprak, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Ergani Devlet Hastanesi'ne, ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.
Karatoprak, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Sürücü, olay yerinde gözaltına alınmıştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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