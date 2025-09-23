Diyarbakır'da Otomobilin Taranması: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Diyarbakır'da Otomobilin Taranması: 1 Ölü, 1 Yaralı

23.09.2025 21:50
Kocaköy'de husumet nedeniyle bir otomobil tarandı, 24 yaşındaki Ali Kaplaner hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde bir otomobilin taranması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

OTOMOBİLİ UZUN NAMLULU SİLAHLA TARADILAR

Edinilen bilgilere göre, Lice ilçesi kırsal Çavundur Mahallesi'nde iki ailenin fertleri arasında öğlen çıkan kavgada 1 kişi bacağından yaralanmıştı. Akşam saatlerinde Kocaköy ilçesi kırsal Gözebaşı Mahallesi'nde taraflar tekrar karşılaşınca bir otomobilden inen kişi veya kişiler, husumetli oldukları tarafın otomobilini uzun namlulu silahla taradı.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Otomobilde bulunan M.B. (45) ve Ali Kaplaner (24) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaköy Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralılardan Kaplaner, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaplaner, cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

