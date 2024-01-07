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Diyarbakır'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi yerleşkesinde meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

07.01.2024 - 19:42,
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Diyarbakır'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi yerleşkesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgilere göre, üniversite girişinde 46 ACK 544 plakalı hafif ticari ile 34 DGZ 589 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan iki kişi hafif yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır\'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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