Diyarbakır'da Oyuncakçıda Silah Atölyesi Bulundu

Oyuncakcıdaki silah atölyesinden cephane çıktı: 4 gözaltı

Diyarbakır'da oyuncakçı dükkanından çok sayıda silah ve kredi kartı çıktı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da oyuncakçı dükkanı olarak kamufle edilen silah atölyesinde çok sayıda silah ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda, Bağlar ilçesinde oyuncakçı dükkanı olarak kamufle edilen bir silah atölyesi tespit edildi.

Kentte suç gruplarına silah temin ederek haksız kazanç sağlayan şüphelilere yönelik dün 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon neticesinde oyuncakçı dükkanı olarak kamufle edilen silah atölyesinde; 6 adet ruhsatsız tabanca, 182 adet silah yapımına hazır kurusıkı tabanca, 172 adet yay ve seti bulunan namlu, 199 adet şarjör, 183 adet silah yapımında kullanılan aparat, 136 adet fişek, 3 adet boş sürgü, 20 adet üst kapak, 1 adet taşlama makinesi, 1 adet matkap, 1 adet lazer makinesi, 1 adet mengene, 170 adet kredi kartı ve 2 adet pos cihazı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.