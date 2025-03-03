Diyarbakır'da Park Halindeki Araç Yandı

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Diyarbakır'da park halindeki Fiat Tofaş alev topuna döndü

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde park halindeki Fiat Tofaş otomobil, alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

İlçenin Gazi Mahallesi'nde park halindeki Fiat Tofaş otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle alev almaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangından etkilenen olmazken otomobil, kullanılamaz hale geldi.