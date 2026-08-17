Diyarbakır'da Park Halindeki Araç Yandı
Kayapınar'da park halindeki otomobil bilinmeyen bir nedenle yandı, itfaiye müdahale etti.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde park halindeki otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre, Mezopotamya Bulvarı'nda park halindeki otomobil henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye erlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: İHA
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