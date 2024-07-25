Diyarbakır'da park halindeki minibüs ve otomobil kül oldu - Son Dakika
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Diyarbakır'da park halindeki minibüs ve otomobil kül oldu

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde iki yıldır park halinde olan otomobil ve minibüs, bilinmeyen bir nedenle yanarak küle döndü. Yangın, itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Mahalle sakinleri, uzun süredir park halinde olan araçların tehlike oluşturduğunu ve çocukların oyun alanı olarak kullandığını belirtti.

25.07.2024 20:08
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Diyarbakır'da iki yıldır park halinde olan minibüs ve otomobil kül oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde iki yıldır park halinde otomobil ile minibüs küle döndü.

Alınan bilgilere göre, Hasırlı Mahallesi Leylek 1 Sokak'ta sahiplerinin yurt dışında olduğu, iki yıldır park halinde olan eski model 21 ADR 812 plakalı otomobil ve 21 ADS 184 plakalı minibüs, henüz bilinmeyen nedenle yandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Mahalle sakini Hasan Ers, otomobil ve minibüsüm iki yıldır park halinde olduğunu belirterek, "Hiç kimse ilgilenmiyor, mahallenin çocukları burada. Bu çocukların birisine gir şey olsaydı hesabını kim verirdi. Kendine kendine yandı. Günün 24 saatti çocuklar içinde oynuyordu. Çocuğun biri içinde olsaydı çok kötü sıkıntı çekerlerdi" dedi.

Kaynak: İHA

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