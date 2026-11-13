Diyarbakır\'da pikap ile otomobil çarpıştı, araçta sıkışan 2 kişi ağır yaralandı

Diyarbakır'da pikap ile otomobil çarpıştı, araçta sıkışan 2 kişi ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır-Silvan karayolunda pikap ile otomobilin çarpışması sonucu araçta sıkışan 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar 112 acil sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.
Diyarbakır-Silvan karayolunda Seyir halindeki bir pikap ve otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye, AFAD ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan 2 yaralı, ekiplerin müdahalesi ile bulundukları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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