Diyarbakır'da Seyir Halindeki Araç Yandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Seyir Halindeki Araç Yandı

02.07.2026 17:06
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Diyarbakır-Bingöl kara yolunda seyir halindeki bir araçta yangın çıkarken, ölü ve yaralı yok.

Diyarbakır'da seyir halindeki araç bir anda yanmaya başladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Diyarbakır- Bingöl kara yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki aracın motor bölümü henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Kısa sürede alevler tüm aracı sardı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Güvenlik, 3. Sayfa, Bingöl, Ulaşım, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da Seyir Halindeki Araç Yandı - Son Dakika

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