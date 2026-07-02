Diyarbakır'da Seyir Halindeki Araç Yandı

Diyarbakır'da seyir halindeki araç bir anda yanmaya başladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Diyarbakır- Bingöl kara yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki aracın motor bölümü henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Kısa sürede alevler tüm aracı sardı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR