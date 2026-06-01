Diyarbakır\'da Seyir Halindeki Minibüs Yandı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde alevlere teslim olan minibüs küle döndü.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Aziziye Mahallesi'nde seyir halindeki minibüs alev almaya başladı. Durumu fark eden sürücü, minibüsü durdurup terk etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye erleri tarafından söndürülürken, alevlere teslim olan minibüs küle dönerek kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
