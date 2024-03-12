Diyarbakır\'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, M.K, B.K. ve Ü.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan M.K, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DİYARBAKIR