Diyarbakır\'da Son Kullanım Tarihi Geçmiş 100 Kilogram Tavuk Eti İmha Edildi

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yaptığı denetimlerde son kullanım tarihi geçmiş 100 kilogram tavuk etine el koydu.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, gıda toptancıları, kasap ve lokantalarda denetimler yaparak halkın sağlıklı gıdaya ulaşması için çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık işleri ve zabıta daire başkanlıkları ekipleri, tavuk eti satan işletmeler ve kilo işi pişirme yapan esnafa yönelik denetim yaptı. Yapılan çalışmada, son kullanım tarihi geçmiş 100 kilogram tavuk etine ekiplerce el konularak imha edildi, iş yerleri hakkında yasal işlem uygulandı.

Büyükşehir Belediyesi, halkın güvenli gıdaya ulaşması için gerekli her türlü tedbiri alarak denetimlere devam edecek. - DİYARBAKIR