Diyarbakır'da suç şebekesine 'Kule' operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Diyarbakır'da suç şebekesine 'Kule' operasyonu: 6 gözaltı

Geniş Video İzle

Diyarbakır polisi, suç şebekesine yönelik düzenlediği operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerini kurşunlayıp silahla yaralama olaylarına karışan şüphelileri kamera görüntüleri ve dijital ajanda ile belirledi. Operasyonda, suçta kullanılan ruhsatsız silahlar ve tüfekler ele geçirildi.

11.07.2024 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da suç şebekesine "Kule" operasyonu: 6 gözaltı

DİYARBAKIR - Diyarbakır polisi, suç şebekesine yönelik düzenlediği operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kentte iş yerlerini kurşunlayıp silahla yaralama olaylarına karışan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, kamera görüntüleriyle dijital ajanda oluşturarak zanlıları belirledi. "Kule" adı verilen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına aldı.

Zanlıların kiraladıkları motosikletlerin plakalarını söktüğü ve tanınmamak için kask takarak gece işyeri kurşunladıkları tespit edildi. Şüphelilerden V.D. ve F.A., motosikletle Asayiş Şube Müdürlüğü'nün önünden geçerken nöbet kulelerinin kameralarına takıldı. Polis, olaya karışan motosikletin beyaz renkken siyaha kaplandığını fark etti.

Operasyonda, suçta kullanılan ruhsatsız silahlar ve tüfekler ele geçirildi. Ele geçirilen ruhsatsız tabancalar Kriminal Polis laboratuvarına gönderildi. Yapılacak olan balistik inceleme ardından silahların karıştığı diğer olaylar tespit edilecek.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Diyarbakır, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da suç şebekesine 'Kule' operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:07 Asgari ücretli ’’Memura var bize yok mu’’ diyor Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor Asgari ücretli ''Memura var bize yok mu?'' diyor! Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor?
10:12 Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bugünkü toplantıda İşte kulislerde konuşulan rakam Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bugünkü toplantıda! İşte kulislerde konuşulan rakam
08:12 Erdoğan’ın ülkeye gelmesini beklemişler ABD’li 28 siyasetçiden Blinken’a şikayet mektubu Erdoğan'ın ülkeye gelmesini beklemişler! ABD'li 28 siyasetçiden Blinken'a şikayet mektubu
02:33 Sanchez’den NATO Zirvesi’ne damga vuran Gazze mesajı Çifte standart vurgusu yaptı Sanchez'den NATO Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı! Çifte standart vurgusu yaptı
22:34 İddianameden detaylar çıktı Engin ve Dilan Polat’ın kara parayı nasıl akladığı tespit edildi İddianameden detaylar çıktı! Engin ve Dilan Polat'ın kara parayı nasıl akladığı tespit edildi
10:51 Londra’daki Türk çetesinin liderine sokak ortasında infaz Londra'daki Türk çetesinin liderine sokak ortasında infaz
10:38 Düzenlemeden yeni detaylar Köpek toplamayan belediye başkanına üç yıla kadar hapis Düzenlemeden yeni detaylar! Köpek toplamayan belediye başkanına üç yıla kadar hapis
10:38 Fenomen Gaga Bulut, yasa dışı bahis suçundan gözaltına alındı Fenomen Gaga Bulut, yasa dışı bahis suçundan gözaltına alındı
10:23 Fenerbahçe’de neler oluyor Mourinho, 3 ismin kalemini kırdı Fenerbahçe'de neler oluyor? Mourinho, 3 ismin kalemini kırdı
10:17 ABD’de sarhoş sürücü aracıyla tırnak bakım salonuna daldı: 4 Ölü, 9 Yaralı ABD'de sarhoş sürücü aracıyla tırnak bakım salonuna daldı: 4 Ölü, 9 Yaralı
10:17 Vatandaşın en çok beğendiği milletvekilleri belli oldu Sıralama dikkat çekti Vatandaşın en çok beğendiği milletvekilleri belli oldu! Sıralama dikkat çekti
10:07 Meloni’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hayran hayran bakışları görüşmeye damga vurdu Meloni'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran hayran bakışları görüşmeye damga vurdu
09:52 Tuba Büyüküstün ’’Murat’ın konseri olduğu için galaya gelmedi’’ demişti, gerçek neden ortaya çıktı Tuba Büyüküstün ''Murat'ın konseri olduğu için galaya gelmedi'' demişti, gerçek neden ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 11:21:03. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da suç şebekesine 'Kule' operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement