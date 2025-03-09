Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde sürücüsünün virajı alamadığı otomobil takla attı. Kaza sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Fırat Mahallesi'nde Emine T. idaresindeki 06 EAF 677 plakalı otomobil, sürücüsü Dorşin Caddesi'nden Abdülkadir Aksu Caddesi'ne döneceği sırada virajda kontrolünü kaybedince takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 3'ü çocuk 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da Takla Atan Araçta 6 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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