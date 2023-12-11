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Diyarbakır'da Taşlı Sopalı Kavga: 12 Yaralı, 4 Gözaltı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Taşlı Sopalı Kavga: 12 Yaralı, 4 Gözaltı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 12 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. İnceleme başlatıldı.

11.12.2023 - 17:53,
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Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 12 yaralı, 4 gözaltı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 12 kişi yaralandı. Olay ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Karacadağ Caddesi'nde meydana geldi. Aralarından arazi anlaşmazlığı bulunan kırsal Alatosun ve Daksu Mahalle sakinleri caddede karşılaştı. Önce sözlü tartışma sonra taşlı sopalı kavganın çıkmasıyla 12 kişi hafif yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırdı. Polisin olay yerinde araçlarda yaptığı aramada 1 adet pompalı tüfek ve 1 adet tabanca ele geçirdiği öğrenildi. Kavgaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan yaklaşık iki ay önce komşu iki mahalleli arasında yine arazi anlaşmazlığı yüzünden silahlı kavga çıktığı öğrenildi.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır\'da Taşlı Sopalı Kavga: 12 Yaralı, 4 Gözaltı
Kaynak: İHA
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Diyarbakır, Alatosun, Bağlar, Olay, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da Taşlı Sopalı Kavga: 12 Yaralı, 4 Gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Taşlı Sopalı Kavga: 12 Yaralı, 4 Gözaltı - Son Dakika
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