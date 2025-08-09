Diyarbakır\'da Taziye Evinde Yangın

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir taziye evinde klimadan çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Aşağıveysi Mahallesi'ndeki taziye evinin kadınlar bölümündeki klima, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, taziyevinde hasar oluştu. - DİYARBAKIR