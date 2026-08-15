Diyarbakır'da Tefecilik Operasyonu - Son Dakika
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Diyarbakır'da Tefecilik Operasyonu

Diyarbakır\'da Tefecilik Operasyonu
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Diyarbakır'da tefecilik ve yağma operasyonunda 2 kişi tutuklandı, silah ve POS cihazları ele geçirildi.

Diyarbakır'da "tefecilik" ve "nitelikli yağma" operasyonunda silah, şarjör, mermi ve POS cihazları ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelilerden 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "tefecilik" ve "nitelikli yağma" suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet şarjör, 331 adet fişek, 3 adet POS cihazı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan H.T., M.T. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı, S.Y. ise adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Güvenlik, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da Tefecilik Operasyonu - Son Dakika

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