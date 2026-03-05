Diyarbakır'da Tekstil İşçilerini Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı - Son Dakika
Son Dakika

Diyarbakır'da Tekstil İşçilerini Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı

05.03.2026 18:29
Diyarbakır Bağlar'da minibüsün duvara çarpması sonucu 12 kişi hafif yaralandı. İnceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan minibüsün duvara çarpması sonucu 12 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Tellikaya Mahallesi Halit Bin Velid Bulvarında tekstil işçilerini taşıyan 21 AAS 700 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve trafik polisi ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, İnceleme, 3. Sayfa, Güvenlik, Ulaşım, Bağlar, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

