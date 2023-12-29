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Diyarbakır'da Temizlik Personeli Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Diyarbakır'da Temizlik Personeli Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde temizlik personeli, çöp konteynerini boşalttığı sırada arkadan gelen ticari taksi tarafından çarptı ve hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazada ağır yaralanan temizlik işçisi hastanede kurtarılamadı. Ticari taksi şoförü ise olay yerinden kaçtı ve polis tarafından aranıyor.

Diyarbakır\'da Temizlik Personeli Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti
29.12.2023 - 13:25,  Güncelleme: 13:28
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Diyarbakır'da temizlik personeli, çöp konteynerini kamyona boşalttığı esnada arkadan gelen ticari taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı saniye saniye çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, dün akşam saat 17.00 sıralarında Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda meydana geldi. İlçe belediyesinde temizlik personeli olarak çalışan Orhan Tarcan, akşam saatlerinde bulvardaki çöp konteynerini R.A. idaresindeki çöp kamyonuna boşaltmak istedi. Bu esnada sürücüsü öğrenilemeyen 21 TT 0802 plakalı ticari taksi, arkadan gelerek çöp kamyonunun arkasındaki Tarcan'a çarptı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Temizlik işçisi kurtarılamadı

Ağır yaralı olarak çevredeki özel bir hastaneye kaldırılan Tarcan, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tarcan'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldükten sonra yakınları tarafından defnedildi.

Taksi şoförü firar etti

Kaza anı saniye saniye çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasına yansırken, polis firar eden ticari taksi şoförünü her yerde arıyor. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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