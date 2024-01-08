Diyarbakır'da terör saldırısı girişiminde 3 tutuklama

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan Belediyesi Garaj Amirliği'ne saldırı planlamasında bulunan 5 kişiden 3'ü, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

4 Ocak'ta saat 21.00 sıralarında Silvan Belediyesi Garaj Amirliği'ne PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca park halindeki araçları yakma planlamasında bulunan 5 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Müdürlüğünce gözaltına alınmıştı.

Yapılan aramalarda olay esnasında kullandıkları kıyafetler, kar maskeleri ve molotofkokteyli yapımında kullanılan yanıcı maddeler ele geçirilmişti.

Emniyet işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.A., S.A. ve H.A. tutuklandı. R.K. ve D.M. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.