Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde ticari taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, M.G. yönetimindeki 21 TT 0157 plakalı taksi ile M.U'nun kullandığı 01 AHA 549 plakalı otomobil, Fırat Mahallesi 583. Sokak'ta çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç motosiklete arkadan çarptı ve 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından trafikte yoğunluk oluştu ancak araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında ifade verdi. Denizbank Florya şube müdürü Seçil Erzan'ın, kendisine Denizbank'ta başlarındaki banka yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun olduğu kurumsal bir fondan bahsettiğini kaydeden İnan, "Erzan, Denizbank şube müdürü olmasaydı bu parayı asla teslim etmezdim. Zararımın giderilmesini istiyorum. Erzan ile tüm banka yetkililerinden şikayetçiyim." dedi.
Tunceli Valiliği, Çemişgezek ilçesinde meydana gelen yangınla ilgili açıklama yaparak, helikopterle köye jandarma ekiplerinin sevk edildiğini ve 80 hane bulunan köyde olası bir facianın önlendiğini bildirdi.
Maltepe'de pompalı tüfekle çektikleri videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşan 3 genç yakalandı. Gençler, ifadelerinde videoyu mizah amaçlı çektiklerini söyledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştiren şahısları tespit ederek yakaladı. Olayda kullanılan silah ele geçirildi ve şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Elazığ'ın Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana gelen motosiklet kazasında, sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı ve olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
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