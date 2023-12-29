Diyarbakır\'da ticari taksinin çarptığı temizlik personeli hayatını kaybetti

112\'yi arayıp "Etrafımda çok ölü var" dedi! Ekipler gerçeği çok geçmeden anladı

Diyarbakır'da feci kaza kamerada: Ticari taksinin çarptığı temizlik personeli hayatını kaybetti

Taksi şoförü firarda

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da temizlik personeli, çöp konteyneri kamyona boşalttığı esnada arkadan gelen ticari taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı saniye saniye çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, dün akşam saat 17.00 sıralarında Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda meydana geldi. İlçe belediyesinde temizlik personeli olarak çalışan Orhan Tarcan, akşam saatlerinde bulvardaki çöp konteynerinin içindekileri R.A. idaresindeki çöp kamyonuna boşaltmak istedi. Bu esnada sürücüsü öğrenilemeyen 21 TT 0802 plakalı ticari taksi, arkadan gelerek çöp kamyonunun arkasındaki Tarcan'a çarptı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Temizlik işçisi kurtarılamadı

Ağır yaralı olarak çevredeki özel bir hastaneye kaldırılan Tarcan, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tarcan'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Morgu'na götürüldükten sonra yakınları tarafından defnedildi.

Taksi şoförü firarda

Kaza anı saniye saniye çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasına yansırken, polis firar eden ticari taksi şoförünü her yerde arıyor. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.