Diyarbakır'da Tır Dorsesinde Yangın

Diyarbakır'da seyir halindeki tırın dorsesinde yangın çıktı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesinde preslenmiş hurdalarda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgilere göre, Yolboyu Pirinçlik Mahallesi Siverek yolu mevkisinde seyir halindeki tırın dorsesinde, preslenmiş hurdalarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sürücü, tırı yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'nde ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Tır, dorseden söküldü. Olayda etkilenen olmazken yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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